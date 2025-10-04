В Ирландии жертвой шторма "Эми" стал один человек

Жертвой шторма "Эми", обрушившегося на Великобританию и Ирландию, стал один человек.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, в Ирландии сотни тысяч домов остались без электричества, скорость ветра достигает 148 км/ч.

Стихия также нарушила работу аэропорта Дублина, вызвав отмену и задержки рейсов.

"По состоянию на 8 утра авиакомпании отменили около 20 рейсов, а некоторые исходящие и прибывающие рейсы задерживаются из-за погодных условий здесь и в других аэропортах", - говорится в заявлении администрации аэропорта.

В Шотландии объявлено предупреждение о погодной опасности, сохраняется угроза затоплений. В Глазго из-за сильного ветра обрушилось заброшенное здание. Также фиксируются перебои с электроснабжением, отмена паромных рейсов, изменения в движении поездов и задержки в аэропортах.