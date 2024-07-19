По меньшей мере один человек погиб при взрыве дрона у посольства США в Тель-Авиве

Один человек погиб, еще семеро пострадали при взрыве дрона у посольства США в Тель-Авиве.
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Согласно информации, взрыв раздался на пересечении улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем — в 100 метрах от здания посольства США.
"В ходе обысков экстренными службами в квартире недалеко от места взрыва было обнаружено тело бездыханного мужчины, еще семь человек получили ранения", — отмечает газета.
Очевидцы утверждают, что со стороны моря залетел беспилотник. Сейчас эту версию проверяют оперативные службы.
На месте происшествия работают экстренные службы.