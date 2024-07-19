По меньшей мере один человек погиб при взрыве дрона у посольства США в Тель-Авиве

По меньшей мере один человек погиб при взрыве дрона у посольства США в Тель-Авиве

Один человек погиб, еще семеро пострадали при взрыве дрона у посольства США в Тель-Авиве.

https://static.report.az/photo/803b6cf3-b90d-3a08-88b4-ed346c9fee77.jpg https://static.report.az/photo/803b6cf3-b90d-3a08-88b4-ed346c9fee77.jpg

Один человек погиб, еще семеро пострадали при взрыве дрона у посольства США в Тель-Авиве. Как передает Report , об этом сообщило издание The Jerusalem Post. Согласно информации, взрыв раздался на пересечении улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем — в 100 метрах от здания посольства США. "В ходе обысков экстренными службами в квартире недалеко от места взрыва было обнаружено тело бездыханного мужчины, еще семь человек получили ранения", — отмечает газета. Очевидцы утверждают, что со стороны моря залетел беспилотник. Сейчас эту версию проверяют оперативные службы. На месте происшествия работают экстренные службы. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram