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По меньшей мере один человек погиб при взрыве дрона у посольства США в Тель-Авиве

По меньшей мере один человек погиб при взрыве дрона у посольства США в Тель-Авиве Один человек погиб, еще семеро пострадали при взрыве дрона у посольства США в Тель-Авиве.
Другие страны
19 июля 2024 г. 07:12
По меньшей мере один человек погиб при взрыве дрона у посольства США в Тель-Авиве

Один человек погиб, еще семеро пострадали при взрыве дрона у посольства США в Тель-Авиве.

Как передает Report, об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

Согласно информации, взрыв раздался на пересечении улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем — в 100 метрах от здания посольства США.

"В ходе обысков экстренными службами в квартире недалеко от места взрыва было обнаружено тело бездыханного мужчины, еще семь человек получили ранения", — отмечает газета.

Очевидцы утверждают, что со стороны моря залетел беспилотник. Сейчас эту версию проверяют оперативные службы.

На месте происшествия работают экстренные службы.

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