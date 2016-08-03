При тушении самолета в аэропорту Дубая погиб один человек

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ При выполнении спасательных работ и тушении лайнера авиакомпании Emirates, совершившего неудачную посадку в аэропорту Дубая, погиб сотрудник гражданской обороны.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-центр эмирата в Twitter со ссылкой на Управление гражданской авиации.

Boeing-777, выполнявший рейс из Индии, приземлился в международном аэропорту Дубая в среду и загорелся. На борту самолета находились 300 человек, в том числе 282 пассажира. Экстренные службы успели эвакуировать всех пассажиров и членов экипажа. Позднее издание Gulf News сообщило о госпитализации 10 человек, которые получили травмы при эвакуации и надышались дымом.

Работа аэропорта оказалась парализована почти на шесть часов. Причины происшествия устанавливаются.