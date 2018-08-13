Один человек погиб после крушения вертолета с альпинистами на борту в Таджикистане-СМИ - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В совершившем жёсткую посадку в горах Таджикистана вертолёте Ми-8 находилось 13 туристов из России. По предварительной информации, один человек погиб при приземлении на ледник Фортанбек. Как передает Report, об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Всего в момент аварийной посадки на борту находились 13 россиян, один гражданин Белоруссии и один испанец.

При этом отмечается, что члены экипажа вертолёта, являющиеся гражданами Таджикистана, смогли выйти на связь с "землёй". Они рассказали, что разбивают лагерь на ночь.

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Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ При транспортировке альпинистов, совершивших восхождения на пик Исмоили Сомони в Таджикистане, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в низовьях ледника Фортамбек, сообщает Report со ссылкой на "Спутник-Таджикистан"

Информацию об этом распространило пресс-сслужба Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана.

По словам пресс-секретаря КЧС Умеды Юсуфи, днем 12 августа вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в низовьях ледника Фортамбек на высоте 4,2 тысячи метров.

Вертолет транспортировал в базовый лагерь группу российских альпинистов, которые до этого совершили восхождение на пик Исмоила Сомони.

На момент совершения жесткой посадки на борту находились 13 альпинистов и трое членов экипажа.

Сразу же после происшествия связь с экипажем вертолета Ми-8 и альпинистами РФ прервалась.

"Для выяснения причин и всех обстоятельств происшествия создана правительственная комиссия. Принято решение о направлении к месту аварии 2 вертолета со спасателями и медицинскими сотрудниками", — добавила Юсуфи.

В состав комиссии вошли руководители КЧС, МВД, Минздрава, ГКНБ Таджикистана и других структур.