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    Один человек погиб и один ранен при нейтрализации бандглаваря в Дагестане

    На предложение сложить оружие и сдаться властям бандит открыл стрельбу

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудник полиции ранен и гражданский погиб при операции по нейтрализации бандглаваря в Дагестане.

    Как передает Report, об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета во вторник.

    "На предложение сложить оружие и сдаться властям бандит открыл стрельбу, в результате чего был ранен сотрудник полиции. Кроме того, получило ранение, несовместимое с жизнью, оказавшееся рядом гражданское лицо. Ответным огнем преступник был обезврежен", - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Дагестане нейтрализован бандглаварь, причастный к террористической деятельности.

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