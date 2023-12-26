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Очистка пляжей Дании от предметов с судна Maersk займет много времени

Очистка пляжей Дании от предметов с судна Maersk займет много времени Очистка береговой линии острова Северная Ютландия от выброшенных на нее содержимого грузовых контейнеров, смытых с перевозившего их судна компании Maersk, может занять длительное время, даже месяцы.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 19:52
Очистка пляжей Дании от предметов с судна Maersk займет много времени

Очистка береговой линии острова Северная Ютландия от выброшенных на нее содержимого грузовых контейнеров, смытых с перевозившего их судна компании Maersk, может занять длительное время, даже месяцы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил сотрудник спасательной службы Томас Дюурлу.

Речь идет о 46 контейнерах, оказавшихся в воде из-за налетевшего урагана "Пиа" в прошлую пятницу. Четыре контейнера выбросило на сушу, остальные продолжают дрейфовать в море или утонули. В настоящее время на берегу у воды лежит большое количество обуви, медицинского оборудования, разбитых холодильников и разных других предметов.

Приведение береговой линии в порядок затруднила не прекращавшаяся в рождественскую ночь штормовая погода. Местные власти опасаются, что значительная часть вынесенных на берег предметов снова окажется в море.

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