Очевидцы сообщили о падении вертолета в озеро на Алтае

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Спасательные службы Республики Алтай проверяют информацию о падении экскурсионного вертолета в акватории Телецкого озера.

Как передает Report, об этом сoобшил "Интерфакс".

"Информация о возможном падении вертолета авиакомпании "Алтайавиа" поступила в спасательные службы от очевидца. К месту предполагаемого падения направлены спасатели", - сказал источник.

Вертолет выполнял экскурсионный полет, на борту находилось пять человек, сообщил он.

Источник агентства в службах транспортного надзора региона сообщил, что речь идет о вертолете марки "Робинсон", который мог совершать несанкционированный полет.

Вертолет рухнул в воду на взлете.