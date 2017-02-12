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    Очевидцы сообщили о падении вертолета в озеро на Алтае

    Вертолет рухнул в воду на взлете

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Спасательные службы Республики Алтай проверяют информацию о падении экскурсионного вертолета в акватории Телецкого озера.

    Как передает Report, об этом сoобшил "Интерфакс".

    "Информация о возможном падении вертолета авиакомпании "Алтайавиа" поступила в спасательные службы от очевидца. К месту предполагаемого падения направлены спасатели", - сказал источник.

    Вертолет выполнял экскурсионный полет, на борту находилось пять человек, сообщил он.

    Источник агентства в службах транспортного надзора региона сообщил, что речь идет о вертолете марки "Робинсон", который мог совершать несанкционированный полет.

    Вертолет рухнул в воду на взлете. 

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