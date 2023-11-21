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Объявляется временное прекращение огня между израильской армией и ХАМАС

Объявляется временное прекращение огня между израильской армией и ХАМАС Объявляется временное прекращение огня между израильской армией и ХАМАС.
Другие страны
21 ноября 2023 г. 19:07
Объявляется временное прекращение огня между израильской армией и ХАМАС

Объявляется временное прекращение огня между израильской армией и ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на газету Al Shark, прекращение огня продлится пять дней.

ХАМАС согласился отпускать ежедневно по 10 заложников, удерживаемых в плену с 7 октября, в обмен на 30 палестинских узниц из израильских тюрем.

Со своей стороны, Израиль согласился пропускать от 100 до 300 грузовиков в день с гуманитарной помощью для населения, находящегося в блокаде в секторе Газа.

"Jerusalem Post" со ссылкой на израильского чиновника сообщила, что в общей сложности будут освобождены 53 израильских заложника, в том числе 40 детей и 13 женщин.

Ранее CNN сообщил, что 21 ноября между сторонами может быть достигнуто соглашение об освобождении заложников. Однако телеканал объявил, что в качестве условия прекращения огня 50 заложников, включая женщин и детей, будут освобождены в обмен на трех палестинских заключенных.

Источники сообщают, что в период прекращения огня Израиль также будет приостанавливать разведывательные полеты БПЛА к северу от сектора Газа как минимум на шесть часов в день.

По данным израильских властей, в заложниках у ХАМАС находятся 240-250 человек. В основном это граждане Израиля.

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Версия на азербайджанском языке İsrail HƏMAS arasında atəşkəs elan edilir, girovların azad olunmasına başlanılır

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