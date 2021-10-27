Объявлена ​​дата церемонии награждения нобелевских лауреатов

Церемония вручения Нобелевской премии мира 2021 года пройдет 10 декабря в Осло в очном формате, ожидается личное присутствие на ней лауреатов.

Церемония вручения Нобелевской премии мира 2021 года пройдет 10 декабря в Осло в очном формате, ожидается личное присутствие на ней лауреатов.

Как передает Report, об этом сообщил Норвежский нобелевский комитет.

"Норвежский нобелевский комитет принял решение, что в этом году церемония вручения Нобелевской премии мира будет очной и состоится в ратуше Осло 10 декабря", - говорится в сообщении на сайте комитета.

Нобелевская премия мира впервые была присуждена в 1901 году. Были годы, когда победитель в этой номинации не объявлялся, последний раз это произошло в 1972-м. Причинами были Первая и Вторая мировые войны, противоречия между членами комитета и "отсутствие достойных кандидатов".

Церемония вручения премии традиционно проходит в Осло 10 декабря - в день смерти Альфреда Нобеля. В прошлом году она состоялась онлайн из-за пандемии.