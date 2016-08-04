Обвиняемый в убийстве американец 40 лет скрывался от полиции

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Мужчина на протяжении 40 лет скрывался после преступления во Флориде, за это время успев жениться и начать свой бизнес.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на друзей беглеца и власти.

Беглый преступник - Уильям Клейборн Тейлор скрывался за именем Джеймс Мэньон. Он сменил несколько мест жительства, в том числе какое-то время жил в штате Мэриленд и более десяти лет провел в Северной Каролине. Власти отмечают, что он исчез в 1980 году после того, как его обвинили, в том числе в убийстве.

Он участвовал в попытке убийства мэра города Уиллистон. Мэр тогда получил лишь ранения, но другой представитель властей был убит во время нападения.