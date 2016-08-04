 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обвиняемый в убийстве американец 40 лет скрывался от полиции

    Уильям Клейборн Тейлор, скрывавшийся под именем Джеймс Мэньон, сменил несколько мест жительства

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Мужчина на протяжении 40 лет скрывался после преступления во Флориде, за это время успев жениться и начать свой бизнес. 

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на друзей беглеца и власти.

    Беглый преступник  - Уильям Клейборн Тейлор скрывался за именем Джеймс Мэньон. Он сменил несколько мест жительства, в том числе какое-то время жил в штате Мэриленд и более десяти лет провел в Северной Каролине. Власти отмечают, что он исчез в 1980 году после того, как его обвинили, в том числе в убийстве.

    Он участвовал в попытке убийства мэра города Уиллистон. Мэр тогда получил лишь ранения, но другой представитель властей был убит во время нападения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi