​Обвиненный в педофилии архиепископ попал в реанимацию

Баку. 11 Июля. REPORT.AZ/ Бывший польский архиепископ Юзеф Весоловски должен был сегодня предстать перед Фемидой, но был госпитализирован в реанимацию в Ватикане.

Как передает Report, его суд войдет в историю, как первый суд над старшим католическим священнослужителем, осужденным за педофилию.

Весоловский был обвинен в хранении детской порнографии и сексуальной эксплуатации детей и молодежи в Доминиканской Республике с 2008 по 2013 год - когда он был послом ото Ватикана.

Йозеф Весоловски был лишен духовного титула, помещен под домашний арест.

Если 66-летнего Весоловски признают виновным, ему грозит до 10 лет в одиночной камере

В церкви сообщили, что он использовал доминиканских мальчиков для сексуальных услуг.

Судебный процесс против бывшего архиепископа рассматривается как часть кампании, проводимой папой Франциском против грехов священников, связанных с сексуальными преступлениями.