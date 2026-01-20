Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    • 20 января, 2026
    • 18:21
    Обсуждения по вотуму недоверия ЕК продолжились протестами фермеров в Страсбурге

    На пленарном заседании парламента 22 января пройдет голосование по еще одному вотуму недоверия президенту комиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за подписания соглашения с блоком МЕРКОСУР.

    Как сообщает европейское бюро Report, 20 января фермеры с нескольких стран ЕС организовали манифестацию протеста против этого соглашения в Страсбурге.

    Одним из требований была отставка главы ЕК, о чем свидетельствовал колыхающийся в небе плакат с надписью "Урсула фон дер Ляйен иди домой", висящий на воздушных шарах.

    В ходе обсуждения вопроса о недоверии комиссии и требовании отставки фон дер Ляйен и ее команды было очевидно, что даже те, кто выдвинул это предложение, не особо верят в него. Предложение было представлено правыми и ультраправыми группы Patriots for Europe (PFE).

    "Предложение было подписано более, чем 100 депутатами, но они предпочли не отменять свои планы на ужин и даже не пришли на обсуждение. Это показывает как серьезно они относятся к данному вопросу", - заявил один из депутатов.

    Среди выступающих было много тех, кто, будучи против самого соглашения с латиноамериканским блоком, заявили о своем отказе высказать недоверие еврокомиссии.

    Главным аргументом была неуместность этого в существующей ситуации, когда Европе необходимо решать более сложные и глобальные вопросы, а не погружаться в хаос политического кризиса.

    Депутаты также отмечали, что правые и ультраправые безразличны к судьбе аграрного сектора и фермеров, просто в очередной пытаются воспользоваться их недовольством для своих политических целей.

    В свою очередь правые, выступая с резкой критикой в адрес фон дер Ляйен, говорили не только об отставке, но и возможности тюремного заключения и других форм наказания за ее деятельность.

    В целом ход обсуждения показал, что в четверг вотум недоверия будет отвергнут большинством. В итоге первый в этом году и третий с начала нового срока работы Еврокомиссии план отправить ЕК в отставку провалится.

    Но начатые с утра протесты фермеров у Европарламента, в результате чего автомобильное движение было ограничено на значительном периметре вокруг него, все еще продолжались днем во вторник. Завтра 21 января участники планируют продолжить манифестацию.

