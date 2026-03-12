Обстрелы юго-востока Украины привели к ранениям 15 человек

В результате ударов российских войск по Запорожской и Днепропетровской областям Украины ранения получили 15 человек.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на руководителей областных военных администраций (ОВА).

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что число пострадавших в результате бомбардировки Запорожья увеличилось до 13 человек.

По его словам, среди раненых двое детей - 11-летний мальчик и 12-летняя девочка.

В то же время глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что два мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников и артиллерийских обстрелов в регионе.