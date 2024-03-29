Общий объем помощи США Украине превысил 113 млрд долларов

Общий объем средств, выделенных США на помощь Украине, составил не менее 113 млрд долларов.

Общий объем средств, выделенных США на помощь Украине, составил не менее 113 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг в ответ на запрос сенатора Джеймса Дэвида Вэнса (республиканец от штата Огайо).

В нем говорится о том, что с начала боевых действий в Украине Конгресс США выделил 111 млрд долларов дополнительного финансирования для обеспечения Киеву "жизненно необходимой помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи". Еще 2,4 млрд доллара были перераспределены в пользу Украины из нецелевых фондов.

По данным административно-бюджетного управления, помимо основных пакетов помощи, Госдепартамент и Агентство США по международному развитию (USAID) направили 145 млн и 189 млн долларов соответственно в 2022 и 2023 финансовых годах на здравоохранение и финансирование работы посольств.

Телеканал указывает, что общая сумма расходов может оказаться гораздо больше, если учитывать стоимость замены оружия и боеприпасов.

Американская администрация ранее направила на в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около 106 млрд долларов.