Общее число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 80 человек

Количество жертв пневмонии нового типа в Китае увеличилось до 80 человек, число инфицированных превысило 2,4 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил информационный портал "Ванъи" со ссылкой на региональные власти.

Согласно официальным данным, большинство (76) случаев заражения по-прежнему приходится на центральную провинцию Хубэй, ее административный центр Ухань.

Далее следуют провинции Гуандун (юг) и Чжэцзян (восток).

В Пекине выявлено 68 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 16 человек, из них один умер.