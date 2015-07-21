ОБСЕ: Участники контактной группы договорились об отводе вооружений калибром менее 100 мм

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Участники контактной группы договорились об отводе вооружений калибром менее 100 мм.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в ОБСЕ.

Встреча контактной группы проходила в минском "Президент-отеле" в закрытом для прессы режиме. Перед заседанием прошли переговоры координаторов рабочих подгрупп и заседания рабочих подгрупп.

Как ожидалось, основными темами раунда переговоров станет демилитаризация Широкина и отвод вооружений калибром менее 100 мм по всей линии соприкосновения.