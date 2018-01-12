ОБСЕ призвала закрыть спецтюрьму в Гуантанамо

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Бесчеловечное отношение к заключенным спецтюрьмы в Гуантанамо является причиной для закрытия учреждения, заявили в ОБСЕ.

Как передает Report, в заявлении директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрги Сольрун Гисладоттиры по случаю 16-летия со дня образования тюрьмы отмечается, что бессрочное содержание в тюрьме — унижающее достоинство наказание.

Сохраняющаяся безнаказанность в связи с предыдущими злоупотреблениями, среди которых пытки и несоблюдение прав на справедливое судебное разбирательство, противоречат ценностям, направленным на борьбу с терроризмом, отметила она, сообщает ТАСС.

Спецучреждение в Гуантанамо создано в 2002 году администрацией США во главе с Джорджем Бушем – младшим. Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в тяжких преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба).

Президент США Дональд Трамп законодательно запретил перевод заключенных Гуантанамо в США и другие страны.