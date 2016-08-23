ОБСЕ направит 500 наблюдателей для проведения мониторинга президентских выборов в США

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ ОБСЕ намерена направить 500 международных наблюдателей в США, которые будут следить за ходом выборов в президенты страны в ноябре, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Более чем 200 правозащитных групп в США попросили ОБСЕ обеспечить на выборах присутствие более чем 500 наблюдателей. Письмо отправлено руководством Конференции по гражданским правам и правам человека (Leadership Conference), в котором правовая группа отмечает особо важную роль ОБСЕ в ходе предстоящих выборов. Американские правозащитники считают, что наблюдатели необходимы для предотвращения махинаций.

По словам президента Leadership Conference Уэйда Хендерсона, международные наблюдатели на предыдущих голосованиях не смогли заполнить пробел, оставленный министерством юстиции США. Представитель ОБСЕ Томас Раймер сообщил, что число наблюдателей, которых организация надеется направить в США, установлено в 500 человек.

Выборы президента США и обеих палат конгресса пройдут 8 ноября.