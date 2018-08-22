Обрушение моста в Италии попало на городские камеры - ВИДЕО

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В сети появилось видео с городских камер итальянского города Генуя, на которых запечатлено обрушение автомобильного моста.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, видно, что в момент обвала на мосту работали коммунальщики, несколько уборочных машин и в то же время по нему наблюдалось активное движение других транспортных средств.

В минувший вторник около полудня один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей.

По официальным данным, жертвами этой трагедии стали 43 человека. По информации городских властей, в больницах находятся девять раненых, причем восемь из них в тяжелом состоянии.