    Оборонный концерн Rheinmetall хочет увеличить число сотрудников на 30%

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 16:55
    Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует увеличить численность штата компании к 2027 году на 30%, до 40 тыс. сотрудников.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

    "Компания планирует увеличить общее число штата до 40 тысяч человек к 2027 году, в то время как по состоянию на 30 июня там работало 30 640 сотрудников. Если цель будет достигнута, Rheinmetall наймет больше сотрудников за следующие два с половиной года, чем она наняла за последние десять лет", - пишет газета.

    Отмечается, что за 2024 год Rheinmetall получил 257 тыс. резюме по всему миру. За первое полугодие 2025 года компания получила 165 тыс. заявок и ожидает получить более 275 тыс. резюме в 2025 году.

    Компания хочет опубликовать 8 тыс. вакансий в 2025 году, что на 8% больше, чем в 2024 году. Согласно газете, Rheinmetall нуждается как в инженерах и программистах, так и в офисных работниках.

    Лента новостей