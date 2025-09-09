ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Оборонный бюджет Эстонии в течение 4 лет увеличится на 10 млрд евро

    • 09 сентября, 2025
    • 14:41
    Оборонный бюджет Эстонии в течение 4 лет увеличится на 10 млрд евро

    Оборонный бюджет Эстонии в течение четырех лет увеличится до свыше 5% ВВП - целевого показателя для стран НАТО.

    Как передает Report, об этом заявил министр обороны Ханно Певкур, представляя оборонную стратегию "Эстония 2035".

    "Оборонный бюджет в 2026 году увеличится более чем на 2 млрд евро, а в течение четырех лет - в общей сложности более чем на 10 млрд евро, что превысит 5% ВВП", - сказал он.

    Он подчеркнул, что в последние годы Эстония значительно укрепила свою обороноспособность. 

    В качестве дальнейших направлений развития армии планируется увеличить численность личного состава военного времени до 55 тыс. военных, создать бригаду противовоздушной обороны, которая будет включать в себя системы как средней, так и малой дальности, и подготовиться к созданию противоракетной обороны, сообщил министр.

    По его словам, разрабатываются средства дальнего и точного удара, разведывательно-управляющий батальон и саперный батальон. Большое внимание уделяется беспилотным средствам, противобеспилотной обороне и возможностям радиоэлектронной борьбы.

    Певкур также отметил развитие отечественной оборонной промышленности как важную составляющую безопасности Эстонии. Правительство поставило цель увеличить оборот ОПК в 4 раза - с нынешних 0,5 млрд  евро до 2 млрд евро к 2030 году. Для этого будет создан оборонный промышленный парк, в школах будет запущена программа обучения использованию беспилотников, а также будет создано Командование по развитию перспективных возможностей и инноваций Сил обороны.

    Estoniyanın hərbi büdcəsi 10 milyard avro artacaq

    Лента новостей