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Оборонные расходы стран ЕС выросли до 300 млрд евро

Оборонные расходы стран ЕС выросли до 300 млрд евро Евросоюзу нужна гораздо более сильная европейская оборонная опора при том, что НАТО должна оставаться центром коллективной обороны Европы.
Другие страны
30 августа 2024 г. 18:08
Оборонные расходы стран ЕС выросли до 300 млрд евро

Евросоюзу нужна гораздо более сильная европейская оборонная опора при том, что НАТО должна оставаться центром коллективной обороны Европы.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в Праге на международной конференции по безопасности GLOBSEC Forum.

"Мы, европейцы, должны иметь средства для обороны и сдерживания любых возможных противников. Государства-члены увеличили свои расходы на оборону [с начала конфликта в Украине] с чуть более 200 млрд евро (...) до почти 300 млрд евро в этом году", - сказала глава ЕК.

По ее словам, европейская "оборонная промышленность также шагнула к новой реальности".

"Наша цель должна заключаться в создании оборонного производства континентального масштаба", - заявила она.

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