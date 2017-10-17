Обнаружены тела 16 погибших при столкновении корабля ВМС Туниса с лодкой

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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Корабль ВМС Туниса столкнулся с лодкой, на которой находились мигранты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, 16 октября удалось обнаружить еще 16 погибших при столкновении.

Общее количество жертв столкновения достигло 34 человек, о чем рассказали представители Министерства национальной обороны африканской страны.

"Тела десяти человек были обнаружены и подняты в понедельник утром, еще шесть - во второй половине дня. Число жертв трагедии 8 октября увеличилось до 34. Погибшие были заблокированы внутри лодки. Поиски продолжаются", - рассказал представитель ведомства.

Столкновение произошло в 54 километрах от острова Керкенна, когда корабль ВМС проверял судно, на котором находились мигранты.