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    Обнаружены тела 16 погибших при столкновении корабля ВМС Туниса с лодкой

    Погибшие были заблокированы внутри лодки, поиски продолжаются© http://vestikavkaza.ru

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Корабль ВМС Туниса столкнулся с лодкой, на которой находились мигранты.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, 16 октября удалось обнаружить еще 16 погибших при столкновении.

    Общее количество жертв столкновения достигло 34 человек, о чем рассказали представители Министерства национальной обороны африканской страны.

    "Тела десяти человек были обнаружены и подняты в понедельник утром, еще шесть - во второй половине дня. Число жертв трагедии 8 октября увеличилось до 34. Погибшие были заблокированы внутри лодки. Поиски продолжаются", - рассказал представитель ведомства.

    Столкновение произошло в 54 километрах от острова Керкенна, когда корабль ВМС проверял судно, на котором находились мигранты.

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