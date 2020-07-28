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Обнаружен новый редкий симптом коронавируса

Обнаружен новый редкий симптом коронавируса Медсестра Королевского госпиталя в Мельбурне (Австралия) Эмили Моррис обнаружила у себя редкий симптом коронавируса.
Другие страны
28 июля 2020 г. 08:33
Обнаружен новый редкий симптом коронавируса

Медсестра Королевского госпиталя в Мельбурне (Австралия) Эмили Моррис обнаружила у себя редкий симптом коронавируса.

Как передает Report, oб этом сообщает Mirror.

Она работает в отделении неотложной помощи и контактирует непосредственно с COVID-19 пациентами. Некоторое время назад девушка обнаружила у себя болезненное ощущение в конечностях. Медсестра очень много времени проводит на ногах и привыкла к усталости, однако в этот раз симптомы были другими.

Медработник пошла к начальству, и ей провели тест на COVID-19. Он дал положительный результат.

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