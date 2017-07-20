Обнародован рейтинг худших стран мира для пенсионеров

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Опубликован "Глобальный пенсионный индекс-2017", который ежегодно составляет компания Natixis Global Asset Management.

Как сообщает Report, в рейтинг вошли 43 страны.

Согласно рейтингу, худшей для пенсионеров является Индия (43 место), до нее расположились Греция (42), Бразилия (41) и Россия (40).

Лидерами "Глобального пенсионного индекса", где пенсионерам живется лучше всего, стали Норвегия, Швейцария и Исландия. Такие страны, как Франция, Япония и Израиль, расположились в середине списка.

При составлении рейтинга учитывались 18 показателей, которые в свою очередь были разбиты на четыре группы: пенсионные финансы, здравоохранение, качество жизни и материальное благополучие.