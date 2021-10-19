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Обанкротился немецкий аэропорт Франкфурт-Хан

Обанкротился немецкий аэропорт Франкфурт-Хан Немецкий аэропорт Франкфурт-Хан (Frankfurt-Hahn GmbH) объявил о банкротстве.
Другие страны
19 октября 2021 г. 21:28
Обанкротился немецкий аэропорт Франкфурт-Хан

Немецкий аэропорт Франкфурт-Хан (Frankfurt-Hahn GmbH) объявил о банкротстве.

Как передает Report со ссылкой на информагентство dpa, об этом заявил управляющий аэропорта Кристоф Гетцманн.

По его данным, на 82,5% аэропорт принадлежит китайскому концерну HNA, китайцы купили долю в 2017 году у федеральной земли Рейнланд-Пфальц примерно за 15 млн евро. Оставшиеся 17,5% принадлежат федеральной земле.

Аэропорт, который ранее был военным аэропортом американского контингента НАТО, обслуживал грузовые перевозки, пассажирские перевозки постепенно сокращались еще до пандемии коронавируса.

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