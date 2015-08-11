Обама заявил о наличии в США системных политических проблем

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В США существуют системные политические проблемы, снижающие эффективность власти. Об этом заявил президент США Барак Обама в интервью Национальному общественному радио (National Public Radio - NPR), отрывки которого были опубликованы в понедельник.

"Думаю, у нас есть реальные проблемы с тем, как мы избираем наших представителей, - сказал он. - Считаю, что политизированная нарезка избирательных округов привела к ситуации, при которой население округов на 80% демократическое или на 80% республиканское, а никакой конкуренции нет". "Это ведет к все большей и большей поляризации в Конгрессе, а дело делать становится все труднее и труднее", - добавил хозяин Белого дома.

"Считаю, что процесс обструкций в Сенате и требование наличия 60 голосов для преодоления обструкции все больше и больше затрудняет управление страной в условиях поляризации, - продолжал Обама. - Считаю, что влияние "суперкомитетов" (так называемые "комитеты политических действий" - прим. ТАСС) и способность горстки миллиардеров диктовать, кто может, а кто не может участвовать, скажем, в республиканских первичных выборах, - это проблема".

"В общем, я считаю, что имеется целый ряд системных проблем, которые нам надо решить", - констатировал глава администрации США. Впрочем, он тут же добавил, что это не мешает ему "с большим оптимизмом смотреть в будущее американского политического процесса и нашей демократии".

Оптимизм этот, однако, даже среди влиятельных однопартийцев Обамы разделяют не все. Бывший президент- демократ Джимми Картер на днях публично заявил, что, на его взгляд, США превратились в "простую олигархию с безграничным политическим подкупом", в том числе "при выдвижении кандидатов в президенты и избрании президента". Основанием для таких суждений послужили по сути те же факторы, о которых говорил Обама, информирует Report.