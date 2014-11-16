Обама заявил о готовности снять санкции с России после изменения ее позиции по Украине

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в очередной раз выразил готовность снять действующие в отношении России ограничительные меры, если Москва изменит свой курс в отношении Украины.

"Россия может избрать другую позицию (в отношении украинского вопроса - ИФ). Если она это сделает, я буду первым, кто поддержит снятие санкций", - приводит агентство EFE слова Обамы.

По словам американского президента, Вашингтон не заинтересован в "дальнейшей изоляции России".

При этом Обама подчеркнул, что Вашингтон наблюдает за поведением Москвы и может усилить давление на нее, если это потребуется.

"В настоящий момент введенные нами санкции работают в полной мере, - отметил он в Брисбене. - Наши команды постоянно изучают механизмы по усилению давления (на РФ - ИФ) в случае необходимости".

В австралийском Брисбене 15-16 ноября проходил саммит G20.