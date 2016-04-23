Обама заявил, что США заинтересованы в сильной Европе

Сильная, единая и демократическая Европа является национальным интересом США. Как передает "Report", так заявил американский президент Барак Обама в интервью немецкому таблоиду Bild.

"Не мне говорить Европе, как управлять Европой. Я могу сказать, что США имеют неистощимый национальный интерес в сильной, единой и демократической Европе. С помощью болезненного опыта мы узнали, что угрозы Европе в конечном итоге превращаются в угрозы Штатам. А когда в Европе господствует благосостояние, это способствует благосостоянию в Америке", — сказал американский лидер.

По словам Обамы, США и весь мир нуждаются в процветающей и сильной Европе, поскольку миру необходимы те способности, которые европейские государства могут использовать в борьбе с радикальными группировками "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида" , начиная с Сирии и Ирака и заканчивая Афганистаном.