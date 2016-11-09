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    Обама заявил, что гордится Хиллари Клинтон

    По его словам, Клинтон была замечательной первой леди, выдающимся сенатором от штата Нью-Йорк

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил в среду, что гордится Хиллари Клинтон и считает историческим ее выдвижением кандидатом на пост главы государства и участие в выборах президента США.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    "Накануне я поговорил с Хиллари Клинтон. Я горжусь ею и ее выдающейся деятельностью на государственной службе", — сказал Обама, выступая в Белом доме.

    По его словам, "Клинтон была замечательной первой леди, выдающимся сенатором от штата Нью-Йорк и лучшим госсекретарем".

    "Ее выдвижение (кандидатом в президенты) было историческим и послужило сигналом для наших дочерей по всей стране", — сказал Обама.

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