Обама заявил, что ему стыдно за сенаторов США, отправивших письмо духовному лидеру Ирана

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама стыдится сенаторов-республиканцев, отправивших письмо по ядерной программе ИРИ руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Об этом глава Белого дома заявил в интервью американскому телеканалу Vice. В послании законодатели предупредили, что любое соглашение по "ядерному досье" Тегерана может быть аннулировано после ухода Обамы с поста президента.

"Они адресовали письмо аятолле - верховному лидеру Ирана, которого они называют смертельным врагом США - с призывом не заключать соглашений с американским президентом, поскольку якобы нет уверенности в том, что он их выполнит. Это беспрецедентный случай", - заявил Обама.

"Мне за них стыдно", - добавил глава Белого дома. По его словам, вмешательство сенаторов в деликатные вопросы внешней политики и их явное неуважение к президенту - "не то, как обычно ведутся дела в Америке".

9 марта группа из 47 членов американского сената направила письмо иранским властям, в котором предупредила, что соглашение по ядерной программе, которое может быть достигнуто с нынешней администрацией США, не переживет срок полномочий нынешнего президента. Обама покинет Белый дом в январе 2017 года. Представители администрации США и сам Али Хаменеи подвергли республиканцев резкой критике за отправку послания, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.