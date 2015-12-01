Баку. 01 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама выступит с ежегодной речью перед конгрессом 12 января.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, соответствующее приглашение Обаме направил спикер палаты представителей Пол Райан.

Отмечается, что речь станет для Обамы последней, так как он уйдет в отставку в январе 2017 года после двух президентских сроков.

Ранее сообщалось, что член палаты представителей конгресса США обратился к президенту США Бараку Обаме с просьбой об отмене плана по приему 10 тыс. беженцев из Сирии.