Обама выразил соболезнования лидеру Турции в связи с терактом в Анкаре

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Анкаре, сообщил Белый дом.

"Президент выразил глубочайшие личные соболезнования по поводу всех, кто погиб и был ранен в ходе этих подлых атак, и подтвердил, что американский народ солидарен с турецким народом в борьбе против терроризма и угрозами нашей общей безопасности в регионе", — говорится в сообщении Белого дома.

Два взрыва произошли в 10.04 мск в столице Турции перед началом митинга, который был организован профсоюзными и общественными организациями под лозунгами "Труд, мир, демократия" в знак протеста против всплеска насилия из-за турецко-курдского конфликта на юго-востоке страны. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что взрывы были устроены террористами-смертниками в районе железнодорожного вокзала под эстакадой, где участники митинга проходили к месту его проведения.

По последним данным, число погибших при теракте в Анкаре возросло до 95, ранены 246 человек, из них 48 находятся в реанимации, напоминает Report со ссылкой на РИА «Новости».