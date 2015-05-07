Обама выразил готовность работать с правительством Нетаньяху

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама выразил готовность работать с правительством Биньямина Нетаньяху, сформированным в Израиле накануне, сообщил Совет национальной безопасности при Белом доме в четверг, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Обама готов к работе с премьер-министром Нетаньяху и новым правительством Израиля", - говорится в сообщении СНБ. Обама также поздравил Израиль и лично Нетаньяху с формированием кабинета. "Как и отмечал президент Обама, США считают очень важным наше тесное сотрудничество в военной и разведывательной области, а также в области безопасности", - говорится в сообщении.





