Обама впервые с 2015 года посетил родину своего отца

Баку. Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Бывший президент США Барак Обама посетил Кению с частным визитом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, политик побывал на родине своего отца впервые после ухода с поста главы вашингтонской администрации.

Несмотря на то, что Барак Обама родился на территории США, многие кенийцы считают его соотечественником, так как отец бывшего президента США родился в Кении. "Мне очень приятно возвращаться к столь большому числу своих родственников. И к тем, кто считает себя моим родственником. Весь мир состоит из двоюродных братьев", - пошутил он.

В ходе своего визита Обама встретился с президентом республики Ухуру Кениата и лидером оппозиции Раила Одинга. Кроме того, он принял участие в церемонии открытия молодежного центра "Саути Куу" (в переводе с языка суахили - "Громкие голоса"). Центр основала сводная сестра бывшего президента США - Аума Обама.

По ее словам, "Саути Куу" позволит кенийской молодежи получить доступ к книгам, интернету, а также к спортивным площадкам. Кроме того, желающие смогут пройти курсы по широкому спектру дисциплин, в частности, по финансам и защите окружающей среды.

Барак Обама подчеркнул, что центр поможет просветить местную молодежь. Он отметил, что ученики обучатся делать "замечательные вещи, которые меняют мир".

Во время своей речи Обама поддался ностальгии и вспомнил свое первое посещение Кении в конце 1980-х. Обаме было 27 лет, и он отправился на родину отца, чтобы лучше понять свои корни. Наиболее эмоциональным событием той поездки стало посещение места захоронения его отца. "Я посетил могилу моего отца, и это дало мне чувство удовлетворения, которое не способен дать ни один пятизвездочный отель. Потому что это событие связывает с прошлым и теми, кто был до вас", - рассказал Обама.

По окончании своего визита в Кению Обама отправится в ЮАР, где выступит с речью по случаю 100-летия со дня рождения Нельсона Манделы.