Обама возвращается с рождественских каникул в Вашингтон

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама с семьей вернется в Вашингтон с рождественских каникул на Гавайях в субботу, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Самолет президента с его семьей вылетит с базы Перл Харбор (Гонолулу) рейсом HI 96853, прибудет в Вашингтон в 09:00 по северо-американскому времени", — говорится в сообщении.

Обама прибыл с семьей в штат Гавайи, расположенный на одноименном архипелаге в Тихом океане, 19 декабря. Он посетил военную базу Корпуса морских пехотинцев и поблагодарил военнослужащих за "служение Родине". По сообщениям Белого дома, 44-й президент США в течение отпуска поиграл в волейбол и гольф, и даже "сорвал" проведение свадебной церемонии, так как для игры в гольф он выбрал поле, которое уже было зарезервировано для свадьбы. Позже Обама извинился за инцидент, напоминает Report со ссылкой на РИА "Новости".