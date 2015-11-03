Обама: военные советники США не будут участниками наземной операции в Сирии

Баку. 03 ноября. REPORT.AZ/ Президент Соединенных Штатов Барак Обама подчеркнул, что направляемые в Сирию военные советники из спецподразделения не станут участвовать в наземной операции, передает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

Он добавил, что цель военных специалистов США — «тренировка, консультация и оказание помощи» силам, которым ведут борьбу с террористами «Исламского государства».

По словам Обамы, наземное сражение лицом к лицу, как это было в Ираке, не решит сирийскую проблему.

Ранее госсекретарь Джон Керри сообщил, что США при отправке военных в Сирию планируют координировать действия с Россией, которая с конца сентября наносит авиаудары в ближневосточной стране вне сил международной коалиции по борьбе с ИГ.