Обама уверен, что США лидируют на мировой арене

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ США восстановили лидерство на мировой арене, заявил президент США Барак Обама.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, глава государства упомянул среди вопросов, по которым США занимают лидерские позиции, борьбу с террористической группировкой (ИГИЛ), а также "противостояние политическому курсу России".

США возглавляют международные усилия, направленные на то, чтобы сдержать "агрессию России на Украине", отметил Обама.

Американский лидер также добавил, что в настоящий момент США являются "мировым лидером по производству нефти и природного газа".