Обама учтет мнение кандидата на пост главы Пентагона о поставках оружия в Украину

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама учтет предложение кандидата на пост министра обороны США Эштона Картера, который поддержал идею расширения американской военной помощи Украине, в том числе поставок Киеву оружия. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

"Решение такого уровня может принимать только верховный главнокомандующий (Барак Обама). Обама ценит мнение Картера, который, мы надеемся, займет пост главы минобороны, и учтет его в своих последующих решениях", - подчеркнул он.

Эрнест вновь назвал нереальным предположение о том, что Вашингтон "может в достаточном объеме предоставить военную помощь украинской армии, чтобы вывести ее (армию Украины) на один уровень с российской".

"Мы должны поддержать правительство Украины", - сказал Картер в среду, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сената Конгресса США.

Отвечая на вопрос председателя комитета сенатора-республиканца Джона Маккейна, должны ли США поставлять вооружения Украине, Картер сообщил, что "склоняется к таким действиям в связи с необходимостью оказать поддержку украинскому правительству". Оговорившись, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения, Картер повторил, что "склоняется к поставкам вооружений на Украину".