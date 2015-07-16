​Обама стал первым президентом в истории США, посетившим тюрьму

Баку. 16 Июля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в четверг посетил федеральную мужскую тюрьму строгого режима Эль-Рино в Оклахоме.

Как передает Report со ссылкой на FoxNews, что в ходе визита в исправительное учреждение президент встретился с заключенными.

Как сообщили в Белом доме, Обама стал первым действующим президентом США, посетившим тюрьму. По словам пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста, в ходе визита президента были предприняты "уникальные меры безопасности".

Ранее сообщалось, что телеканал HBO покажет визит Обамы в тюрьму в рамках программы о состоянии системы уголовного правосудия в Соединенных Штатах.