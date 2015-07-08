США заинтересованы в диалоге с Вьетнамом, хотя есть разногласия

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/Между США и Вьетнамом сохраняются разногласия, но Вашингтон заинтересован в дипломатическом диалоге, заявил во вторник в Белом доме президент Барак Обама на встрече с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом, который впервые посетил Соединенные Штаты, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Чонг пригласил Обаму приехать во Вьетнам, на что американский президент пообещал "в будущем посетить эту прекрасную страну".

Обама признал, что между Вашингтоном и Ханоем "остаются разногласия в двусторонних отношениях". "Мы обсудили некоторые из них, касающиеся прав человека и свободы вероисповедания. Однако я уверен, что дипломатический диалог и совместные шаги приведут к взаимной выгоде", — сказал он. По его словам, "существующие проблемы могут быть эффективно решены".

Президент США также отметил важность "решения вопросов, связанных с Южно-Китайским морем". По его словам, это должно делаться "в соответствии с международным правом для того, чтобы гарантировать процветание и свободу судоходства".

В свою очередь, Чонг назвал встречу с Обамой конструктивной. В частности, по его словам, это касалось и обсуждения перспектив Транс-Тихоокеанского партнерства (ТТП). "Мы обсудили наши разногласия и способы продвижения вперед, включая вопрос о ТТП, а также о соблюдении прав человека", — сказал он. По его словам, стороны "выразили взаимные опасения" в связи с ситуацией в Южно-Китайском море.