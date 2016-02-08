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    Обама: США являются другом для уважающих права человека стран Ближнего Востока

    Он также отметил продолжающийся в регионе конфликт, который встряхнул Ближний Восток

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил, что правительства стран Ближнего Востока, которые выражают "приверженность правосудию и правам человека", продолжат и дальше иметь друга в лице Соединенных Штатов, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Он также отметил продолжающийся в регионе конфликт, который встряхнул Ближний Восток после "арабской весны" 2011 года.

    "Как мы могли видеть, буйство, происходящее на Ближнем Востоке и в Северной Африке, произошло из-за того, что власти не относятся положительно к своим гражданам, и это является рецептом для нестабильности и противостояния", — сказал он.

    Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама встретится с королем Иордании Абдаллой II 24 февраля.

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