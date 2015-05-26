Обама: США тесно сотрудничают с НАТО в противостоянии группировке "Исламское государство"

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ США тесно сотрудничают со своими партнерами по НАТО для противостояния террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил американский президент Барак Обама в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"НАТО признает существование целого ряда глобальных проблем, особенно на том направлении, которое мы называем южным фронтом. Мы продолжаем эффективно координировать свои действия в борьбе с ИГ и оказании помощи Ливии", - отметил глава государства.

Глава Белого дома указал, что США и НАТО продолжают военное сотрудничество с Ираком, странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Африканским союзом. По словам Обамы, все 28 членов альянса участвуют в поддержке иракского правительства в противостоянии террористам.

Касаясь темы ИГ, Столтенберг отметил важность повышения способности партнеров НАТО уметь защищать себя, говоря об Ираке и Иордании. Генсек также указал на возможность оказания помощи Ливии при определенных условиях.

Президент США подчеркнул, что вопросы поддержки афганских вооруженных сил после ухода военных альянса будут обсуждаться на саммите НАТО в Варшаве в начале июля 2016 года.