Обама: США рассчитывают на сотрудничество с Италией в борьбе с ИГИЛ

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Администрация США рассчитывает на развитие сотрудничества с Италией в борьбе с террористической группировкой "ИГИЛ", заявил в понедельник президент Барак Обама на встрече в Белом доме с итальянским коллегой Серджо Маттареллой, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Обама отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили кризис с беженцами из Сирии, с которым сталкивается Европа. Маттарелла со своей стороны отметил "необходимость сбалансированного подхода" в решении данной проблемы.

Кроме того речь шла о поддержке процесса формирования нового правительства в Ливии и о противостоянии укреплению позиций ИГИЛ в этой стране.

Стороны также рассмотрели вопросы торгово-экономического сотрудничества.