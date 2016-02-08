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    Обама: США рассчитывают на сотрудничество с Италией в борьбе с ИГИЛ

    Президент США Барак Обамы и президент Италии Серджо Маттарелла встретились в Белом доме

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Администрация США рассчитывает на развитие сотрудничества с Италией в борьбе с террористической группировкой "ИГИЛ", заявил в понедельник президент Барак Обама на встрече в Белом доме с итальянским коллегой Серджо Маттареллой, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

    Обама отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили кризис с беженцами из Сирии, с которым сталкивается Европа. Маттарелла со своей стороны отметил "необходимость сбалансированного подхода" в решении данной проблемы.

    Кроме того речь шла о поддержке процесса формирования нового правительства в Ливии и о противостоянии укреплению позиций ИГИЛ в этой стране.

    Стороны также рассмотрели вопросы торгово-экономического сотрудничества.

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