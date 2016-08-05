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    Обама: "​США продолжат охоту на главарей ИГ"

    Никто из лидеров ИГ не будет в безопасности, мы продолжим их преследовать

    Bakı. 5 avqust. REPORT.AZ/ США продолжат охоту на главарей ИГ.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Барак Обама.

    "Мы продолжаем ликвидировать высокопоставленных лидеров и командиров ИГ. Никто из лидеров ИГ не будет в безопасности, мы продолжим их преследовать", — сказал Обама в Пентагоне после заседания Совета нацбезопасности.

    Среди ликвидированных США главарей боевиков Обама особо отметил несколько имен, включая "военного министра" ИГ Тархана Батирашвили, известного также под кличкой Абу Умар аш-Шишани, командующего ИГ в Мосуле Хатима Талиба аль-Хамдуни и заместителя Шишани Басима Мухаммада аль-Баджари.

    Угроза атак террористов-одиночек или небольших групп в США сохраняется заявил президент США.

    "Возможность одиночных исполнителей или небольших ячеек совершения атак, которые убьют людей – это реально", — заявил Обама после выездного совещания Совета национальной безопасности в Пентагоне.

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