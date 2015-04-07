Обама: США по-прежнему считают, что Иран дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты по-прежнему считают, что Иран дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, и намерены противодействовать его политике вместе со своими союзниками в регионе.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома, об этом президент США Барак Обама заявил в телефонном разговоре с султаном Омана Кабусом бен Саидом Аль Саидом, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Глава американской администрации "подтвердил готовность Соединенных Штатов работать с Оманом и другими региональными партнерами над решением проблем, вызванных дестабилизирующими действиями Ирана в регионе". Президент США подчеркнул, что рассчитывает обсудить эти вопросы с лидерами арабских государств Персидского залива на встрече в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид, находящейся недалеко от Вашингтона в штате Мэриленд. На прошлой неделе Белый дом объявил, что такой саммит состоится нынешней весной, но его точная дата пока не определена.

Обама проинформировал собеседника о результатах переговоров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии с Ираном в швейцарской Лозанне, где были согласованы основные параметры Совместного всеобъемлющего плана действий. "Он отметил, что предстоящие месяцы будут использованы для того, чтобы согласовать технические детали прочной всеобъемлющей договоренности, которая будет поддаваться проверке и гарантирует мирный характер иранской ядерной программы", - указала пресс-служба Белого дома.

Считается, что Оман сыграл достаточно важную посредническую роль в подготовке переговоров международной "шестерки" с Ираном.