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    Обама: США никогда не признают КНДР ядерной державой

    Президент США расценил ядерные испытания как смертельную угрозу безопасности и международному миру

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама осудил ядерные испытания КНДР, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Он расценил ядерные испытания как "смертельную угрозу" безопасности и международному миру. Обама добавил, что продолжит работу с партнерами Соединенных Штатов по разработке новых санкций против Пхеньяна.

    "Если быть откровенным, то США никогда не признают Северную Корею в качестве ядерной державы", - заявил он.

    Он добавил, что разрабатываются специальные шаги, цель которых - продемонстрировать Северной Корее, что в скором времени появятся реальные последствия опасных действий правительства Северной Кореи.

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