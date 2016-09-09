Обама: США никогда не признают КНДР ядерной державой

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама осудил ядерные испытания КНДР, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Он расценил ядерные испытания как "смертельную угрозу" безопасности и международному миру. Обама добавил, что продолжит работу с партнерами Соединенных Штатов по разработке новых санкций против Пхеньяна.

"Если быть откровенным, то США никогда не признают Северную Корею в качестве ядерной державы", - заявил он.

Он добавил, что разрабатываются специальные шаги, цель которых - продемонстрировать Северной Корее, что в скором времени появятся реальные последствия опасных действий правительства Северной Кореи.