​Обама: США хотят тесно сотрудничать с новым правительством Греции

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил о стремлении США к тесному сотрудничеству с новым греческим правительством.

Как передает Report, об этом сообщил Белый дом.

В телефонной беседе с премьер-министром Греции Алексом Ципрасом Обама отметил, что США, "как давний друг и союзник, стремятся к тесной совместной работе с новым греческим правительством, и готовы помочь Греции вернуться на путь долгосрочного процветания", - говорится в сообщении.

Ципрас, ставший премьером в результате победы его партии на парламентских выборах в минувшее воскресенье, выступает за пересмотр долга Греции в 240 млрд. евро перед ЕС, МВФ и Европейским центральным банком. Новое правительство Греции также стремится дистанцироваться от политики санкций ЕС против России, что уже вызвало беспокойство председателя Европарламента.

В связи с этим представитель Белого дома Эрик Шульц заявил журналистам: "Безусловно, это та ситуация, которую мы внимательно отслеживаем. Важно заметить, что лидеры Евросоюза абсолютно четко заявили, что хотят, чтобы Греция оставалась в еврозоне, соблюдая свои обязательства. США поддерживают эти усилия".