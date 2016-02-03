Обама: США должны показать, что не притесняют мусульман

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Для победы над терроризмом США должны показать свое уважение к мусульманам, заявил в среду президент Барак Обама, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Боевики не защищают мусульман, большинство из тех, кого они убивают — как раз мусульмане. И лучший способ для США бороться с терроризмом — это не признавать правомерность (экстремистских) организаций и показать всему миру, что здесь не ущемляют ислам", — сказал Обама, выступая перед членами мусульманской общины города Балтимор (штат Мэриленд).

Как уточнил ранее Белый дом, американский лидер впервые посещает мечеть в США.

Обама пообещал "не играть в пропаганду, которую ведут террористы". Он призвал американцев "отвергать дискриминацию". В то же время он обратился к мусульманам с призывом "отвергать экстремистскую идеологию".

Президент подчеркнул, что нынешняя борьба с терроризмом "не является столкновением между Западом и исламом". "Это (в том числе) борьба между огромным количеством миролюбивых мусульман и едва заметным меньшинством", — сказал он.